Nasce un gorilla in Italia dopo 50 anni allo zoo di Fasano

Fasano, allo Zoosafari nasce cucciolo di gorilla: primo in Italia da 50 anni

Ambiente

In provincia di Brindisi nasce un cucciolo di gorilla, mamma Tamani e papà Nasibu accudiscono il piccolino con amore. Una tappa importante per la tutela della protezione di una specie a rischio

Allo Zoosafari di Fasano, in provincia di Brindisi, è nato un cucciolo di gorilla.

"Una nascita che non è solo un evento unico, il primo in Italia dopo quasi 50 anni, ma rappresenta - si legge in un messaggio social sulla pagina ufficiale della struttura - anche un faro di speranza nel cammino verso la conservazione e la protezione della specie". Mamma Tamani "lo coccola e lo protegge con il suo immenso amore, sotto lo sguardo attento di papà Nasibu". Ancora non ha un nome perché i veterinari hanno preferito non disturbare la neomamma e il suo cucciolo, e ancora non sanno se è maschio o femmina. Poco più di un anno fa ci fu la nascita di due cuccioli di gorilla negli zoo di Londra e Praga.

