Se da una parte il riscaldamento globale sta provocando il progressivo scioglimento dei ghiacci marini, l'altra minaccia per gli habitat oceanici arriva dall'inquinamento, da plastica in particolare. Recentemente un'indagine pubblicata su Marine Pollution Bulletin ha riscontrato per la prima volta la presenza di microplastiche nei ghiacci dell'Antartide