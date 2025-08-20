Studio sui pipistrelli vampiro: si abbracciano e condividono cibo

I pipistrelli carnivori piu' grandi al mondo hanno una vita sociale sorprendentemente ricca, scambiandosi saluti affettuosi e offrendo cibo ai membri piu' giovani del gruppo familiare

Un nuovo studio condotto dui pipistrelli vampiro, analizza le dinamiche sociali e i comportamenti utilizzati nei branchi di questa specie. Questo curioso comportamento è stato descritto dagli scienziati del Museum fur Naturkunde e del Leibniz Institute for Evolution and Biodiversity Science in Germania, che hanno pubblicato un articolo sulla rivista Plos One per rendere noti i risultati del proprio lavoro. Il team, guidato da Marisa Tietge, ha analizzato un gruppo di Vampyrum spectrum, dei pipistrelli carnivori noti anche come vampiri spettro.

Otto tipi di comportamenti e interazioni sociali particolari Questi animali, spiegano gli esperti, possono avere un'apertura alare fino a 1 metro, e, a

differenza di altre specie di pipistrelli, erano considerati foraggiatori solitari. Gli scienziati hanno installato una telecamera a infrarossi sensibile al movimento all'interno di un albero cavo in una foresta tropicale a Guanacaste, in Costa Rica, dove hanno monitorato un gruppo di quattro esemplari. Dopo tre mesi di riprese, i ricercatori hanno scoperto che i membri del nucleo erano molto piu' socievoli di quanto si sospettasse in precedenza. I ricercatori hanno categorizzato otto tipi principali di comportamento, tra cui interazioni sociali, ricerca di cibo e gioco. All'interno del nido, i pipistrelli si pulivano spesso a vicenda ed emettevano vocalizzazioni sociali.