Studio sui pipistrelli vampiro: si abbracciano e condividono cibo

Pipistrelli vampiri, studio sulla loro vita sociale: si abbracciano e condividono cibo

Ambiente

I pipistrelli carnivori piu' grandi al mondo hanno una vita sociale sorprendentemente ricca, scambiandosi saluti affettuosi e offrendo cibo ai membri piu' giovani del gruppo familiare

Un nuovo studio condotto dui pipistrelli vampiro, analizza le dinamiche sociali e i comportamenti utilizzati nei branchi di questa specie. Questo curioso comportamento è stato descritto dagli scienziati del Museum fur Naturkunde e del Leibniz Institute for Evolution and Biodiversity Science in Germania, che hanno pubblicato un articolo sulla rivista Plos One per rendere noti i risultati del proprio lavoro. Il team, guidato da Marisa Tietge, ha analizzato un gruppo di Vampyrum spectrum, dei pipistrelli carnivori noti anche come vampiri spettro.

Otto tipi di comportamenti e interazioni sociali particolari

Questi animali, spiegano gli esperti, possono avere un'apertura alare fino a 1 metro, e, a
differenza di altre specie di pipistrelli, erano considerati foraggiatori solitari. Gli scienziati hanno installato una telecamera a infrarossi sensibile al movimento all'interno di un albero cavo in una foresta tropicale a Guanacaste, in Costa Rica, dove hanno monitorato un gruppo di quattro esemplari. Dopo tre mesi di riprese, i ricercatori hanno scoperto che i membri del nucleo erano molto piu' socievoli di quanto si sospettasse in precedenza. I ricercatori hanno categorizzato otto tipi principali di comportamento, tra cui interazioni sociali, ricerca di cibo e gioco. All'interno del nido, i pipistrelli si pulivano spesso a vicenda ed emettevano vocalizzazioni sociali.

Affetti e istinto genitoriale

I video hanno anche rivelato un saluto sociale simile a un abbraccio, in cui gli animali avvolgevano le ali attorno al corpo del pipistrello che tornava nell'albero cavo dopo
un'uscita. Sono stati osservati pipistrelli adulti che tornavano al nido con le prede e trasferivano volontariamente il cibo a un membro piu' giovane della colonia. Il lavoro e' il primo a descrivere l'approvvigionamento di cibo e altri comportamenti sociali complessi in un gruppo selvatico di pipistrelli vampiri spettrali. I risultati suggeriscono inoltre che entrambi i genitori contribuiscano alla cura dei piccoli, una strategia relativamente rara tra i mammiferi. Nel complesso, queste osservazioni dimostrano che la struttura sociale di questa rara specie di pipistrello e' piu' complessa di quanto si pensasse in precedenza. "I V. spectrum - conclude Tietge - mostrano un livello di comportamento cooperativo e di cure biparentali raramente documentato nei pipistrelli. Siamo rimasti davvero stupiti da questi risultati".

