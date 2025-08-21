Lupi in Alto Adige, Reinhold Messner: "Problema per i contadini"

Il re degli 8mila ha rilanciato la sua critica alla convivenza tra lupi e allevatori in Sudtirolo, definendo il lupo “un grande problema per l’agricoltura” e parlando di una “guerra con gli allevatori”. In un convegno alla Reinhold Messner Haus, esperti e istituzioni hanno discusso della necessità di “trovare un equilibrio” tra la protezione del lupo e la tutela del lavoro rurale
Il dibattito sull'aumento della presenza dei lupi in Alto Adige continua a dividere e a far discutere. L’alpinista altoatesino Reinhold Messner ha ribadito le sue posizioni critiche, sottolineando come la convivenza tra predatori e allevatori e contadini sia ancora oggi problematica. “Il lupo è un grande problema per la nostra agricoltura in Sudtirolo”, ha dichiarato ai microfoni di Tgr Bolzano, ricordando che si tratta di “un problema, per l'attività di contadini e allevatori, anche nei nostri boschi, che va avanti da 10mila anni" e parlando apertamente di una “guerra con gli allevatori”.
Messner: "Bisogna trovare un equilibrio"
Per il re degli 8mila, “è necessario trovare un equilibrio tra i due gruppi, gli animalisti e gli allevatori e i contadini”, trasformando il conflitto in coesistenza. Se n’è parlato il 19 agosto alla Reinhold Messner Haus di Sesto Pusteria, dove esperti, politici e agricoltori si sono riuniti per il convegno “Lupi in Europa: conflitto, coesistenza, conseguenze”. A favorire il dialogo contribuisce anche il recente declassamento del lupo, avvenuto a giugno, da specie rigorosamente protetta a specie protetta nella normativa europea Habitat.
Leggi anche
Valle d'Aosta, le immagini dei lupi in val di Rhêmes
©Getty
Giornata mondiale degli animali, quali sono i più pericolosi al mondo
Dai grandi predatori della savana ai rettili velenosi, da particolari ragni a specifiche meduse. Ecco quali sono gli animali che ogni anno provocano più morti fra gli esseri umani