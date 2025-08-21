Lupi in Alto Adige, Reinhold Messner: "Problema per i contadini"

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Lupi in Alto Adige, Messner: "Problema per i contadini, mediare con animalisti"

Ambiente
©Ansa

Il re degli 8mila ha rilanciato la sua critica alla convivenza tra lupi e allevatori in Sudtirolo, definendo il lupo “un grande problema per l’agricoltura” e parlando di una “guerra con gli allevatori”. In un convegno alla Reinhold Messner Haus, esperti e istituzioni hanno discusso della necessità di “trovare un equilibrio” tra la protezione del lupo e la tutela del lavoro rurale

Il dibattito sull'aumento della presenza dei lupi in Alto Adige continua a dividere e a far discutere. L’alpinista altoatesino Reinhold Messner ha ribadito le sue posizioni critiche, sottolineando come la convivenza tra predatori e allevatori e contadini sia ancora oggi problematica. “Il lupo è un grande problema per la nostra agricoltura in Sudtirolo”,  ha dichiarato ai microfoni di Tgr Bolzano, ricordando che si tratta di “un problema, per l'attività di contadini e allevatori, anche nei nostri boschi, che va avanti da 10mila anni" e parlando apertamente di una “guerra con gli allevatori”.

Messner: "Bisogna trovare un equilibrio" 

Per il re degli 8mila, “è necessario trovare un equilibrio tra i due gruppi, gli animalisti e gli allevatori e i contadini”, trasformando il conflitto in coesistenza. Se n’è parlato il 19 agosto alla Reinhold Messner Haus di Sesto Pusteria, dove esperti, politici e agricoltori si sono riuniti per il convegno “Lupi in Europa: conflitto, coesistenza, conseguenze”. A favorire il dialogo contribuisce anche il recente declassamento del lupo, avvenuto a giugno, da specie rigorosamente protetta a specie protetta nella normativa europea Habitat. 

Leggi anche

Valle d'Aosta, le immagini dei lupi in val di Rhêmes
FOTOGALLERY

©Getty

1/15
Ambiente

Giornata mondiale degli animali, quali sono i più pericolosi al mondo

Dai grandi predatori della savana ai rettili velenosi, da particolari ragni a specifiche meduse. Ecco quali sono gli animali che ogni anno provocano più morti fra gli esseri umani

Vai alla Fotogallery

Ambiente: Ultime notizie

Lupi in Alto Adige, Reinhold Messner: "Problema per i contadini"

Ambiente

Il re degli 8mila ha rilanciato la sua critica alla convivenza tra lupi e allevatori in...

Studio sui pipistrelli vampiro: si abbracciano e condividono cibo

Ambiente

I pipistrelli carnivori piu' grandi al mondo hanno una vita sociale sorprendentemente ricca,...

Nasce un gorilla in Italia dopo 50 anni allo zoo di Fasano

Ambiente

In provincia di Brindisi nasce un cucciolo di gorilla, mamma Tamani e papà Nasibu accudiscono il...

Svizzera, ghiacciaio Aletsch arretrato di 40 metri all’anno: i dati

Ambiente

Un oceano di ghiaccio in forte sofferenza: dal 2000 al 2023 ha perso centinaia di metri. I...

Le città più inquinanti del mondo, da Mosca a Shanghai: quali sono

Ambiente

Mosca è la città più inquinante d’Europa, mentre in Italia il primo posto spetta a Torino. Lo...

Ambiente: I più letti