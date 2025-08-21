Lupi in Alto Adige, Reinhold Messner: "Problema per i contadini"

Il re degli 8mila ha rilanciato la sua critica alla convivenza tra lupi e allevatori in Sudtirolo, definendo il lupo “un grande problema per l’agricoltura” e parlando di una “guerra con gli allevatori”. In un convegno alla Reinhold Messner Haus, esperti e istituzioni hanno discusso della necessità di “trovare un equilibrio” tra la protezione del lupo e la tutela del lavoro rurale

Il dibattito sull'aumento della presenza dei lupi in Alto Adige continua a dividere e a far discutere. L’alpinista altoatesino Reinhold Messner ha ribadito le sue posizioni critiche, sottolineando come la convivenza tra predatori e allevatori e contadini sia ancora oggi problematica. “Il lupo è un grande problema per la nostra agricoltura in Sudtirolo”, ha dichiarato ai microfoni di Tgr Bolzano, ricordando che si tratta di “un problema, per l'attività di contadini e allevatori, anche nei nostri boschi, che va avanti da 10mila anni" e parlando apertamente di una “guerra con gli allevatori”.

