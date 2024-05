Sermoneta, anziano accoltella la moglie dopo un litigio

Secondo quanto emerso finora, al termine di un alterco l'ottantaseienne avrebbe sferrato sei coltellate alla spalla della donna e, poco dopo, si sarebbe colpito tre volte alla base della gola nel tentativo di togliersi la vita. L'uomo è stato arrestato: è in ospedale in condizioni gravi

Un litigio verbale sfociato in una violenta aggressione a Sermoneta, in provincia di Latina, dove un anziano di 86 anni ha accoltellato sua moglie di 78 e poi ha provato a togliersi la vita. È accaduto oggi pomeriggio in una villetta di via Roio, sulla Migliara 40, in località Pantano d'inferno, nel comune di Sermoneta, al confine con quello di Latina. Sono atterrate due eliambulanze che hanno trasportato l'uomo e la donna negli ospedali Gemelli e San Camillo di Roma, entrambi in condizioni gravissime.

L'anziano è in stato di arresto

Secondo quanto emerso finora, al termine di un litigio l'ottantaseienne avrebbe sferrato sei coltellate alla spalla della moglie e, poco dopo, avrebbe provato ad uccidersi colpendosi tre volte alla base della gola. Oltre al personale medico del 118, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sermoneta, del Norm territoriale di Aprilia e una pattuglia della stazione di Norma, sul posto con gli uomini dell'associazione nazionale carabinieri della sezione di Sermoneta. L'anziano risulta attualmente in stato di arresto.