Bayesian, riprese operazioni di recupero: lo scafo è fuori dall'acqua

Sono riprese le operazioni di recupero del relitto del super yacht Bayesian , riemerso proprio nella giornata di ieri in superficie nel mare di Porticello. Lo scafo blu, affondato lo scorso agosto e rimasto adagiato da quel momento ad una profondità di 49 metri - privo dell'albero maestro alto 72 metri che è stato tagliato nei giorni scorsi - è stato sollevato dalle gru Hebo Lift 10 e 2. Già ieri l'imbarcazione era stata portata a galla per inserire altre cime. Questa mattina lo scafo è stato tirato fuori dall'acqua e sarà finalmente visibile dopo 10 mesi. Dopo aver svuotato l'acqua presente nello scafo sarà possibile verificare la reazione dell' imbarcazione allo svuotamento. Attorno alla zona del recupero ci sono diverse motovedette della Capitaneria per controllare il tratto di mare e verificare che non vi sia versamento di carburante dall'imbarcazione. Sono presenti anche i tecnici dell'Arpa e si stanno utilizzando dei droni che con raggi infrarossi riescono ad intercettare il minimo rischio di inquinamento.

Le operazioni previste

Come detto, l'imbarcazione è tornata in superficie ieri, ma poi è stata nuovamente immersa in acqua per motivi di sicurezza. Lo scafo, da 56 metri, è rimasto in posizione coricata ed è stato poi sollevato con estrema delicatezza. L'acqua di mare ora, verrà pompata fuori dallo scafo, il quale sostanzialmente resterà sospeso. Situazione, questa, che potrebbe consentire agli operatori di compiere una prima ricognizione sulle eventuali perdite. Poi, tra domenica e lunedì, la nave verrà trasferita nel porto siciliano di Termini Imerese. Qui, dopo l'attracco, il Bayesian verrà sollevato sul lato sinistro dall'Hebo Lift 10, all'interno della struttura in acciaio appositamente realizzata, attualmente in banchina. Il monitoraggio antinquinamento, inoltre, verrà portato avanti grazie all'intervento di personale e mezzi specializzati, che lavoreranno secondo un preciso piano di prevenzione dell'inquinamento. Non solo, perchè una barriera anti-petrolio precauzionale è già posizionata sopra il Bayesian, tra l'Hebo Lift 10 e due chiatte.

Otto cinghie di sollevamento

Lo scafo, va sottolineato ancora, è costantemente sostenuto da otto cinghie di sollevamento in acciaio - quattro sotto ciascuna sezione di prua e di poppa - che fanno parte di un sistema di sollevamento in cavo d'acciaio progettato per questo tipo di operazione. Quest'ultimo, a sua volta, risulta fissato all'Hebo Lift 10 da 5.695 tonnellate lorde, un mezzo galleggiante per il sollevamento di carichi pesanti che rappresenta una delle gru marittime più potenti del continente europeo.