Carceri, donati ventilatori e adattatori col progetto "Aria d’Umanità"

Si è conclusa la campagna “Aria d’Umanità”, partita il 4 luglio con l’obiettivo di donare ventilatori e adattatori agli istituti penitenziari del territorio milanese per affrontare il caldo estivo. Promossa dall’Ordine degli Avvocati di Milano, con l’adesione dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, dei Lions e di numerose associazioni forensi, l’iniziativa ha raccolto una partecipazione ampia e trasversale, coinvolgendo anche aziende come Amazon e BTicino, oltre a cittadini e professionisti. Il risultato? 1000 ventilatori e 750 adattatori già in distribuzione, per rispondere a una criticità reale e urgente.