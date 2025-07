Sovraffollamento carceri, quali sono le misure del governo

“L'unica cosa che si comprende bene dall'annunciato pacchetto sulle carceri è lo stanziamento di soldi per la costruzione di nuovi edifici 'per far posto ai delinquenti' come Salvini con linguaggio sottile dice. Questa via sarà del tutto inutile perché le nuove carceri saranno strapiene, avendo il Governo introdotto oltre 60 nuovi reati, con la volontà dichiarata di mettere in galera dissenso sociale di massa e marginalità sociale”, così il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Giustizia della Camera, Devis Dori