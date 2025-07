Ministero Giustizia: 10mila detenuti possono avere misure alternative

Cronaca

Il ministro della Giustizia ieri è stato al carcere delle Vallette a Torino dopo la morte di due detenute in un solo giorno, a cui si è aggiunta sabato una terza vittima in Calabria. 'Affrontare l'emergenza del sovraffollamento', ha detto, proponendo l'uso delle caserme dismesse per i condannati per reati minori. Associazione Antigone: 'Puntare su misure alternative e garantire personale'. I sindacati degli agenti penitenziari osservano come nuovi edifici non serviranno senza personale adeguato