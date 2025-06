Carceri, Mattarella: "I suicidi sono un'emergenza sociale"

"E' drammatico il problema dei suicidi nelle carceri che da troppo tempo non da' segni di arresto: si tratta di una vera emergenza sociale sulla quale occorre interrogarsi per porre fine immediatamente a tutto questo. Deve essere fatto per rispetto della valori Costituzione, per rispetto del vostro lavoro e della storia della polizia penitenziaria". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed una rappresentanza della Polizia Penitenziaria.