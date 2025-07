Piantedosi: "A Bengasi solo un incidente". E difende Nordio su Almasri

“È stato un corto circuito protocollare che riguardava la composizione delle delegazioni che dovevano incontrarsi. Ma non ha coinvolto l’Italia”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervistato dal Corriere della Sera, commenta il flop della missione in Cirenaica dei ministri di Italia, Grecia e Malta, accompagnati dal commissario europeo Magnus Brunner. Matteo Piantedosi non vuol sentir parlare di "respingimento ma più concretamente un annullamento della riunione all’ultimo momento”.