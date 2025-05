Bayesian affondato, report Maib: "Veliero non ha retto alla tempesta"

Il rapporto del MAIB

E' questo, in sintesi, il risultato a cui è giunto il rapporto, provvisorio, del Marine Accident Investigation Branch (MAIB), che contiene il resoconto ad oggi più completo su come il superyacht sia finito a 49 metri di profondità. Il report racconta anche gli ultimi disperati tentativi di salvataggio da parte delle persone a bordo. La Procura di Termini Imerese (Palermo) indaga per naufragio e omicidio colposo plurimo. Sono tre gli indagati: il Comandante James Cutfield, l'ufficiale di macchine Tim Parker Eaton, ingegnere inglese, e di Matthew Griffith, francese di 22 anni, marinaio di guardia in plancia.

L'indagine dell'Agenzia governativa inglese ha stabilito che, "nelle condizioni di danno ipotizzate, velocità del vento superiori a 63,4 nodi erano sufficienti a far ribaltare Bayesian". "È possibile che il Bayesian fosse altrettanto vulnerabile a venti inferiori a 63,4 nodi", si legge nel rapporto dell'Agenzia governativa inglese. "Queste vulnerabilità (in condizioni di navigazione a motore con vele ammainate, deriva mobile alzata e il 10% di materiali di consumo a bordo) non sono state identificate nel manuale di stabilità presente a bordo. Di conseguenza, queste vulnerabilità erano sconosciute sia al proprietario che all'equipaggio del Bayesian", spiega ancora il Maib.