Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 giugno: la rassegna stampa

Aperture dei giornali dedicate al conflitto in Medio Oriente, con la pioggia di missili su Haifa. Vertice a Ginevra tra i ministri degli Esteri di Germania, Francia, Gran Bretagna e Iran: Teheran apre al dialogo ma non è intenzionata a rinunciare al nucleare. Trump: "Difficile chiedere a Israele di fermarsi, l'Europa non sarà d'aiuto". A Bologna migliaia di metalmeccanici in protesta sulla tangenziale per il rinnovo del contratto di lavoro: denunciati ai sensi del decreto Sicurezza