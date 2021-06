3/15 ©Ansa

Il bonus va da un valore minimo di 150 euro, nel caso in cui sia stato richiesto da una sola persona, a un massimo di 500, per famiglie da 3 persone in su. Per i nuclei composti da 2 persone l’importo è di 300 euro. È riconosciuto sotto forma di sconto al momento del pagamento dei servizi di cui si è usufruito per l’80% del suo valore. Il 20% rimanente può essere invece scaricato come detrazione di imposta nella dichiarazione dei redditi

