L’assegno unico rientra tra le misure del Family Act e nasce dall’idea di semplificare e di unire tutti i bonus per le famiglie con figli in un’unica soluzione. In questo modo, per chi ha figli a carico under 21, basterà fare solo una richiesta all’Inps per ottenere il sostegno

Decreto sostegni bis, misure per sostenere le famiglie: dai centri estivi al bonus vacanze