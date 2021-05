1/13 ©LaPresse

Il decreto Sostegni bis, approvato dal Cdm la scorsa settimana, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 25 maggio (entrando in vigore il 26). Tra le numerose norme inserite dal governo, l’articolo 53 decreta l’istituzione “nello stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno 2021” di un fondo per aiutare le famiglie in difficoltà

Decreto sostegni bis, molti bonus e incentivi anche senza Isee: ecco i principali