11/11 ©IPA/Fotogramma

In particolare, per chi lavora nell’agricoltura è stato finanziato un un bonus di 800 euro purché non si abbia già una pensione o contratto di lavoro a tempo indeterminato. Necessario inoltre aver lavorato almeno 50 giorni nel 2020. Per chi lavora nella pesca, invece, il bonus sarà di 950 euro. Anche in questo caso, per poter ottenere l’indennità è necessario non essere titolari di pensione o di un contratto di lavoro subordinato