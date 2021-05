Il Consiglio dei ministri si riunisce in mattinata a Palazzo Chigi. Alle 16 è poi prevista la conferenza del premier. Nell’attesa di conoscere i dettagli, emergono alcuni particolari sul decreto che sarebbe composto da un centinaio di articoli. Nello specifico, si lavora al tentativo di garantire un nuovo finanziamento degli incentivi per la rottamazione e l'acquisto di veicoli meno inquinanti, anche se sempre a benzina o diesel

Prima il Consiglio dei ministri, in mattinata a Palazzo Chigi, poi la conferenza del premier Mario Draghi, prevista per le 16. Sul tavolo c’è l’approvazione del decreto Sostegni-bis. E, nell’attesa di conoscere i dettagli, emergono alcuni particolari sul dl che sarebbe composto da un centinaio di articoli. Si lavora al tentativo di garantire un nuovo finanziamento degli incentivi per la rottamazione e l'acquisto di veicoli meno inquinanti, anche se sempre a benzina o diesel. Quanto al Superbonus, in attesa della proroga per tutti al 2023 che dovrebbe arrivare con la manovra, il sottosegretario Gava ha annunciato uno stanziamento di altri 8 miliardi.