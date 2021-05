Sostegni-Bis, aiuti alle aziende e misure per evitare licenziamenti

Sono queste le principali misure che conterrà il decreto atteso nelle prossime ore in Consiglio dei ministri per il via libera. In totale, il provvedimento utilizzerà tutti i 40 miliardi a disposizione Condividi:

Ultimi ritocchi al nuovo decreto per dare una mano all’economia. Il governo si appresta a varare il Sostegni Bis, settimo provvedimento dall’inizio dell'epidemia per aiutare imprese, lavoratori e famiglie.

Per quella che, nelle intenzioni, dovrebbe essere l’ultima tranche di contributi pubblici ci sono 40 miliardi: denari in deficit, cioè da chiedere in prestito, che si sommano agli oltre 140 miliardi stanziati dall’Italia in poco più di un anno.

Anche con questo decreto una fetta consistente servirà per gli indennizzi alle aziende. Le ultime indiscrezioni parlano di 14 miliardi di contributi e di un nuovo meccanismo in due tempi.

Aziende, professionisti e partite Iva potranno avere subito un bonifico in base al calo del fatturato, con un'eventuale integrazione che tenga conto delle chiusure nei primi mesi del 2021. A fine anno, poi, una somma aggiuntiva, se verrà accertato che gli utili sono scesi più del fatturato. Sempre per le imprese, ci sarà la proroga delle garanzie pubbliche per ottenere prestiti e sconti su bollette e tributi come l'Imu.

Molte le misure ipotizzate per evitare la perdita di posti di lavoro con la fine del blocco dei licenziamenti: le aziende che assumono o mantengono il personale non pagherebbero per sei mesi i contributi pensionistici dei dipendenti, a patto però che poi non li lascino a casa.