Le tappe della vicenda

A dicembre 2023, Safilo comunica il recesso unilaterale da entrambi gli accordi a seguito dell’intervento dell’Autorità garante della concorrenza sul caso Pandoro. Passano pochi mesi e a maggio 2024, il gruppo dell’occhialeria fa causa in tribunale a Milano chiedendo un risarcimento di 5,9 milioni di euro.Fenice e Sisterhood (la holding di Ferragni) ritengono non legittimo il recesso, sostenendo invece che le clausole contrattuali richiamate da Safilo siano generiche e non applicabili in questo specifico caso. In via riconvenzionale, la stessa Fenice domanda allora la risoluzione del contratto per inadempimento e un risarcimento per mancato incasso di royalties e danno d’immagine, per complessivi 3,65 milioni di euro. In questo specifico contenzioso, Fenice stima come "possibile se non anche probabile l’esistenza di un rischio di soccombenza di circa 1,8 milioni".