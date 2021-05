10/10 ©Ansa

Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ha spiegato il perché dell'estensione a tour operator e agenzie di viaggi del bonus vacanze: "Tante risorse non erano state utilizzate, ma noi non vogliamo che resti neanche un centesimo inutilizzato. Il bonus vacanze aiuta le famiglie con il reddito basso a poter andare comunque in vacanza. Non possiamo permetterci di avere risorse non spese, dopo averle stanziate"