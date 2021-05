9/13 ©Ansa

Per le cattedre che risulteranno ancora vacanti, una novità riguarda i docenti con almeno tre annualità di servizio negli ultimi dieci anni scolastici (anche non continuativi). In base al Decreto Sostegni Bis, "in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022”, i posti comuni e di sostegno vacanti rimasti dopo le immissioni in ruolo sono assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli appositi elenchi aggiuntivi