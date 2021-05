Scuola, in dl Sostegni Bis concorso per 4mila cattedre in materie Stem

Nel pacchetto sul mondo dell'istruzione contenuto nel decreto, dovrebbe arrivare anche una norma generale sui concorsi da inserire nel provvedimento. Si tratterebbe di un esame semplificato con una prova al pc e una orale da svolgersi tra luglio e agosto, in modo da avere gli ammessi in cattedra a settembre per l'inizio delle lezioni

Tra i provvedimenti del decreto Sostegni bis ci sarà un pacchetto di interventi sulla scuola, in particolare per quanto riguarda le assunzioni degli insegnanti in vista del prossimo anno scolastico. Ai fondi previsti per le scuole paritarie, a quelli per l’avvio dell’anno scolastico e a quelli per il supporto psicologico, dovrebbe aggiungersi l’anticipo, con annessa semplificazione, del concorso ordinario già bandito per 4mila cattedre nelle materie Stem.