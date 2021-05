Il governo si appresta a varare il provvedimento in settimana. Nel testo diverse misure per aziende e cittadini: dallo stop della Tari, della prima rata Imu e della tassa sui tavolini per bar e ristoranti fino alle agevolazioni per i mutui e per l'acquisto della prima casa per gli under 36. Ma anche Reddito di emergenza, rinvio della Plastic tax e proroga dello smart working