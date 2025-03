Meteo, torna la neve a bassa quota: ecco dove. Le previsioni

A partire dall'inizio della prossima settimana, l'Italia sarà investita da correnti fredde dai Balcani, che porteranno neve fino a quote basse. Tra lunedì 17 e martedì 18 marzo, la neve cadrà a partire da 700 metri nelle Marche, Abruzzo e Molise, e fino a 500 metri nel Piemonte occidentale. Dopo le nevicate, torneranno correnti atlantiche con temperature più alte e neve solo in alta montagna

L'Italia si prepara a un'invasione di freddo e neve a partire dall'inizio della prossima settimana. Le correnti fredde in discesa dai Balcani porteranno temperature tipicamente invernali e, localmente, anche neve fino a quote basse. Secondo le previsioni di IlMeteo.it , molte zone montuose potrebbero accumulare fino a un metro di neve, con un calo delle temperature che favorirà l'arrivo della neve anche a quote più basse. Ecco le previsioni delle prossime ore e dei prossimi giorni.

Torna il freddo e la neve a bassa quota: ecco dove



Tra la sera di lunedì 17 e martedì 18 marzo, venti orientali faranno abbassare le temperature su gran parte d’Italia, portando instabilità e nevicate su alcune zone, anche a bassa quota. La neve è prevista a 700 metri tra Marche meridionali, Abruzzo e Molise, mentre nel Nord Italia i fiocchi scenderanno fino a 500 metri, soprattutto sul Piemonte occidentale. Non si escludono rovesci più intensi che potrebbero far scendere la neve a quote ancora più basse. In Trentino, venerdì sera, ci sarà anche qualche spolverata oltre gli 800 metri. Altrove, il sole prevarrà.



Dopo la neve torna il sole



Questa potrebbe essere l'ultima occasione di vedere la neve a quote così basse, poiché nei giorni successivi si prevede un ritorno delle correnti atlantiche. Questo porterà maggiore instabilità ma con temperature più alte e, di conseguenza, abbondanti nevicate solo in alta montagna.

