Festival di Sanremo, la Rai parteciperà al bando

La Rai parteciperà al bando per il prossimo Festival di Sanremo pubblicato dal Comune. La decisione è stata presa in una riunione del Cda, convocata proprio per deliberare in materia. Si è trattato - a quanto si apprende - di una decisione obbligata per rispettare i termini previsti dal municipio che obbliga chiunque voglia partecipare a presentare domanda entro lunedì 19 maggio. Non è detto però che la gara si tenga perché il 22 maggio è attesa la decisione del Consiglio di Stato in merito alla pronuncia del Tar che ha obbligato il Comune a mettere a gara l'organizzazione della kermesse canora più famosa d'Italia.