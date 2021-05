Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 21 maggio. LIVE

Via libera al Decreto Sostegni Bis che vale circa 40 miliardi. "Non lascia indietro nessuno". assicura il premier Draghi. Blocco dei licenziamenti prorogato al 28 agosto. Accordo a Bruxelles sul certificato digitale: vaccinati, guariti e negativi a un tampone, potranno viaggiare tra i paesi dell'Unione Europea, ma l'Oms frena e chiede di rinviare. L'Italia gialla corre verso il bianco a giugno. La conferma dagli ultimi dati: 5.741 positivi nelle ultime 24 ore, 164 morti, tasso di positività al 2,3%. In picchiata la curva dei nuovi casi, -30% in 7 giorni ( MAPPE GRAFICHE ). Vaccinato con una dose un italiano su tre, obiettivo giovani per le vaccinazioni d'estate. Pfizer annuncia il via alla sperimentazione anche del siero per i bambini da 6 mesi a 11 anni.