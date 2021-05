6/12 ©Ansa

Il 1° giugno è anche il giorno per rientrare allo stadio o negli impianti sportivi all’aperto, mentre al chiuso riapriranno il 1° luglio. Obbligo di acquisto online dei biglietti e limite massimo di spettatori al 25% della capienza e non oltre le mille persona al’aperto e le 500 al chiuso. Il limite potrà essere bypassato per grandi eventi come gli Europei di calcio per spettatori muniti di green pass