Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 22 maggio. LIVE

Il premier durante il Summit Globale sulla Salute, a Roma, lancia l'idea di sospendere i brevetti, fino al superamento dell'emergenza. Contagi, ricoveri e terapie intesive in calo. In arrivo un green pass nazionale per aprire al turismo. "Virus sotto controllo da settembre" assicura Locatelli. La Germania si blinda contro la variante indiana: quarantena di 2 settimane a chi arriva dal Regno Unito. In America Latina, superato il milione dall'inizio della pandemia