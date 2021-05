10/12 ©Ansa

CAMPANIA – Anche in questa regione si intensificano gli Open day. Nei giorni scorsi a Caserta sono state 3.200 le dosi di vaccino somministrate nel “Moderna day” riservato agli over 65. Ieri e oggi tocca al "Pfizer weekend", riservato agli over 40 residenti nel Casertano. Un altro Open day per somministrare 3mila dosi di vaccino è stato promosso dall'Asl Napoli 3 Sud, che fa sapere come le dosi siano “disponibili per i cittadini dai 18 anni in su dalle 20 alle 24 nei giorni di sabato 22 e domenica 23 maggio”. Il vaccino utilizzato è quello di Johnson & Johnson