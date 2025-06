Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 giugno: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani troviamo oggi le proteste in alcune città degli Stati Uniti, scoppiate a Los Angeles a seguito dei raid delle autorità per l'immigrazione che hanno arrestato centinaia di persone, contro il presidente Trump. Il tycoon risponde con il "pugno duro" e avverte di "essere pronto a usare i poteri anti-insurrezionali". Spazio anche alla sparatoria in una scuola Graz, in cui sono state uccise 10 persone. Poi, le "tensioni" dopo il referendum che non ha raggiunto il quorum