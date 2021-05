Coronavirus Piemonte, la montagna riparte. Alagna Covid free

Da ieri Alagna Valsesia, piccolo borgo ai piedi del Monte Rosa, nel territorio della provincia di Vercelli, è la prima località turistica 'Covid free' delle Alpi. La vaccinazione di massa della cittadinanza, circa 700 abitanti, si è svolta nella palestra di arrampicata, dove uno dopo l'altro sono passati tutti i residenti, i lavoratori e gli operatori del turismo.

L'obiettivo del Piemonte, che con la Liguria ha sottoscritto proprio oggi un memorandum per la reciprocità vaccinale dei propri cittadini che trascorrono le vacanze nell'altra regione, è quello di immunizzare le montagne entro metà giugno. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Le parole del governatore Alberto Cirio

"Come De Luca esulta per Capri, io lo faccio per Alagna Covid free", ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. "Si tratta di un progetto in linea con il piano vaccinale", ha sottolineato Cirio in occasione della firma del memorandum tra le Regioni Piemonte e Liguria. "Abbiamo vaccinato ieri tutti i residenti e i lavoratori - spiega Cirio - e siamo pronti a proseguire con gli altri comuni individuati sulla base delle indicazioni della struttura commissariale per cui le montagne sono come le isole".

"Chi sta organizzando le vacanze deve pensare che non ci sono solo le isole libere dal virus, ma anche le montagne", osserva il sindaco del paese, Roberto Veggi, che parla di una "giornata storica".