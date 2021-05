Sospensione brevetti vaccini: cosa sappiamo dopo Global health summit

3/13 ©Ansa

Durante il summit Draghi si è detto favorevole alla sospensione dei brevetti: “L'Italia è aperta a questa idea, in modo mirato, limitato nel tempo e che non metta a repentaglio l'incentivo ad innovare per le aziende farmaceutiche. Probabilmente avremo bisogno di più cicli di vaccinazione in futuro, e aumentare la produzione è essenziale”. Draghi ha precisato: “Ma questa proposta non garantisce che i Paesi a basso reddito siano effettivamente in grado di produrre i propri vaccini. Dobbiamo sostenerli finanziariamente e con competenze specializzate"

