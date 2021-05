Global Health Summit a Roma, Draghi: "Dobbiamo vaccinare il mondo"

"Dobbiamo vaccinare il mondo e farlo rapidamente". A dirlo è il presidente del Consiglio Mario Draghi, in apertura del Global Health Summit di Roma, il vertice sul tema della salute a cui partecipano i principali leader del pianeta: organizzato dall'Italia in partnership con la Commissione europea, è presieduto da Draghi e dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La “Dichiarazione di Roma” che, a Villa Pamphili, concluderà il Global Health Summit, è un vademecum di 16 principi al quale Paesi del G20, Ue e organizzazioni internazionali sono arrivate dopo un lungo lavoro diplomatico e che potrebbe costruire "un prima e un dopo" nell'approccio che i principali Stati del mondo avranno nella lotta alle pandemie, nell’ottica di una sanità più equa.

Il programma del Global Health Summit

Il summit ha preso il via alle 12, ed è per gran parte dei partecipanti organizzato in videocall, con un'agenda fittissima. Ad aprire la giornata Mario Draghi e Ursula von der Leyen, che hanno parlato, in presenza, dal Casino del Bel Respiro di Villa Pamphilj. Tra i relatori del Pre-Summit figurano Bill Gates, il presidente della Commissione paneuropea dell'Oms sulla Salute, Mario Monti, i commissari europei Stella Kyriakides e Paolo Gentiloni. Il summit vero e proprio ha invece inizio alle ore 13. Ad aprire saranno ancora una volta Draghi e von der Leyen, seguiti dai capi di Stato o di governo dei Paesi membri del G20. Una sessione successiva, la "Act-A-Session", vede al tavolo di Roma ulteriori relatori internazionali, tra i quali il premier sudafricano Cyril Ramaphosa e il numero uno dell'Oms Tedros Ghebreyesus. Chiudono la giornata il premier Draghi e la presidente della commissione Ue von der Leyen, con una conferenza stampa congiunta intorno alle 17. Infine il summit terminerà con l'approvazione della "Dichiarazione di Roma".