6/11 ©Ansa

VENETO – Il governatore del Veneto Luca Zaia ha spiegato che aprirà le vaccinazioni a tutte le età, quindi anche ai più giovani tra cui gli under 30, se non ci saranno abbastanza prenotazioni nelle prossime settimane nella regione. In agenda, ha spiegato Zaia, “ci sono 70mila posti liberi” fino al 16 giugno per vaccinarsi. “Sono occupabili da chiunque abbia più di 40 anni e quindi faccio un nuovo appello: chi ne ha la possibilità si vaccini. Non possiamo lasciare posti vacanti per settimane, se per qualche giorno li vediamo liberi apriremo a tutti”