Secondo l'accordo, il regolamento del certificato Covid digitale Ue resterà in vigore per 12 mesi. Non sarà una precondizione per esercitare il diritto alla libera circolazione e non sarà considerato un documento di viaggio. Per sostenere la disponibilità di "test abbordabili e accessibili", la Commissione europea si è impegnata a mobilitare "almeno 100 milioni di euro" per l'acquisto di test allo scopo di rilasciare i certificati Ue

Il green pass anche in Italia: come funziona