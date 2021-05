Covid, le regole per l'estero: come funziona la quarantena

Tornare a viaggiare per turismo. Ora che l’estate è alle porte si potrà farlo di nuovo, ma non tutte le mete sono al momento accessibili e il primo interrogativo che ci si pone è proprio dove poter andare in vacanza. Nella rubrica Viaggi sicuri cercheremo di rispondere a questa e a molte altre domande sul tema.

Viaggiare per piacere e non per lavoro o necessità. Ora che si avvicina l’estate si tornerà a farlo, ma, come già avvenuto lo scorso anno, a condizionare le scelte dei viaggiatori sarà l’andamento epidemiologico della pandemia. In molti, infatti, temono di dover modificare i propri piani o persino di dover rinunciare alle ferie estive. Perché se è vero che ormai è da più di un anno che conviviamo con il virus, dall’altro lato risulta ancora difficile riuscire a navigare nel mare di regole e limitazioni. In che modo poter viaggiare in sicurezza? Cosa fare prima della partenza? Ma soprattutto dove è possibile andare? Sono solo alcune delle domande che i viaggiatori si pongono nel momento in cui iniziano a progettare i prossimi mesi. In questa rubrica cercheremo di rispondere ad alcuni di questi interrogativi. (10 LUOGHI DA SOGNO DOVE CI SI PUO' RECARE)

Il primo passo che si compie in fase di prenotazione è la scelta della meta. Non tutti i Paesi sono purtroppo accessibili in questo momento e in molte parti del mondo vi sono restrizioni sia in entrata che in uscita. Sul sito del governo Viaggiare sicuri è possibile consultare una lista aggiornata con le relative limitazioni che sono attualmente in vigore. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

San Marino e Città del Vaticano

È possibile recarsi in una di queste sue mete, poiché non sono previste limitazioni per gli spostamenti da e per San Marino o Città del Vaticano. Se, però, è dall’estero che si desidera raggiungere uno di questi due territori, è opportuno informarsi in merito al transito in Paesi UE ed Extra-UE, consultando la scheda del Paese di interesse sul sito del governo. Ovviamente, una volta raggiunta la destinazione, bisogna osservare le misure restrittive in vigore sull’intero territorio nazionale.