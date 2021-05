1/10 ©Getty

Andorra La Vella, Andorra. Coloro che scelgono come meta questa località sui Pirinei devono presentare un test con risultato negativo, eseguito massimo 48 ore prima dalla partenza. Inoltre, poiché tutti i viaggi per l’Andorra richiedono il transito attraverso la Francia o la Spagna, è necessario controllare i requisiti di ingresso per entrambi i Paesi.