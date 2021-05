1/10 ©Ansa

Incidenza inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti e rischio di contagio basso (scenario di tipo 1) per tre settimane consecutive. Sono i requisiti per accedere alla zona bianca. Già alcune regioni italiane potrebbero ottenerla dall’1 giugno e via via se ne potrebbero aggiungere altre nel corso del mese

Vaccino Covid Italia, le dosi in arrivo e quelle ancora da utilizzare