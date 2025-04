Arezzo, a 10 anni salva nonna in epilessia con manovre sanitarie

Bimbo di dieci anni salva la nonna 70enne colpita da crisi epilettica. E' accaduto ad Arezzo. Secondo quanto riferito dalla Misericordia di Arezzo, che ha diffuso la notizia nel rispetto dell'età del bambino, il piccolo, accortosi che la nonna stava male, l'ha prima adagiata nella posizione corretta, ovvero sul fianco, perché non soffocasse e poi ha chiamato i soccorsi. Al 112 il bambino avrebbe raccontato di aver appreso le tecniche di soccorso dalla in classe, nel corso del 'Progetto Asso' che la Misericordia porta avanti in molte scuole di Arezzo per educare i giovanissimi a intervenire correttamente su adulti che si sentono male, soprattutto i familiari anziani con cui trascorrono molte ore. Al corso avrebbe appreso come soccorrere una persona colta da malore, tecniche che, come sottolineato dalla Misericordia, ha messo in campo con freddezza e competenza.