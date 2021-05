Covid, Francia riapre. Macron al bar: “Continuiamo a essere prudenti”

6/20 ©Getty

“È un piccolo momento di libertà ritrovata, frutto dei nostri sforzi collettivi”, ha detto ancora Macron. E ha assicurato che "se continuiamo a vaccinare, se come cittadine e cittadini osserviamo una disciplina collettiva, non c'è motivo di non riuscire a fare progressi". Anche il ministro dell’Economia Bruno Le Maire ha sorseggiato un caffè seduto ai tavolini di un bar di Parigi