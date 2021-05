Covid mondo, 164 milioni di casi. Record morti in un giorno in India

1/12 ©Ansa

I contagi ufficiali di coronavirus nel mondo, dall’inizio della pandemia, sono 164.244.659. A dirlo sono i numeri dalla Johns Hopkins University, aggiornati alla mattina del 19 maggio. I decessi legati al Covid sono in totale 3.404.925. E se in alcuni Paesi, come l’Italia, i numeri di casi, ospedalizzati e morti sembrano essere in discesa, in altri - come India e Argentina - i dati fotografano ancora una situazione tragica

Coronavirus, tutti gli aggiornamenti in diretta