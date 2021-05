Covid, negli Usa niente mascherina né distanziamento per i vaccinati

Le nuove linee guida dei Cdc, la massima autorità sanitaria federale: le persone completamente vaccinate possono smettere di indossare la mascherina e di rispettare la regola del distanziamento sociale, sia all'aperto sia negli ambienti al chiuso. L’obiettivo è dare un'ulteriore spinta alla campagna di vaccinazione. Il presidente è stato il primo a raccogliere le nuove raccomandazioni, presentandosi per la prima volta senza protezione alla conferenza stampa nel Rose Garden della Casa Bianca Condividi:

Le persone completamente vaccinate potranno smettere di indossare la mascherina e di rispettare la regola del distanziamento sociale, sia all'aperto sia negli ambienti al chiuso. È questa la svolta che sta avvenendo negli Stati Uniti. Ad annunciarla sono stati i vertici dei Cdc, la massima autorità sanitaria federale, che hanno presentato le nuove linee guida alla luce di una campagna di vaccinazione che oramai ha coperto almeno con una dose il 60% della popolazione adulta e che è stata nelle ultime ore estesa agli adolescenti a partire dai 12 anni (COVID: AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).

Biden: “È un grande giorno per l'America” leggi anche Vaccino Covid, ecco come è stato approvato negli Usa per i 12-15enni "Oggi è un grande giorno per l'America nella nostra lunga battaglia contro il Covid-19. Qualche ora fa, il Cdc ha annunciato che non sarà più raccomandato ai totalmente vaccinati di indossare le mascherine", ha confermato Joe Biden parlando dal Rose Garden della Casa Bianca. Ha poi lanciato un nuovo appello agli americani perché si vaccinino: "La scelta è vostra, vaccinarsi o continuare a indossare la mascherina finché non sarete immunizzati". Biden è stato il primo a raccogliere le nuove linee guida dei Cdc, presentandosi per la prima volta senza mascherina alla conferenza stampa nel Rose Garden. Idem la sua vice Kamala Harris, che ha assistito all'intervento dietro di lui.

L’obiettivo è imprimere un’altra accelerazione alla campagna vaccinale leggi anche Covid, in Ohio una lotteria da un milione di dollari per i vaccinati La prima apertura verso un allentamento dell'obbligo di indossare la mascherina si era verificata alcune settimane fa, quando il presidente Joe Biden aveva voluto mantenere la promessa fatta agli americani nel giorno del suo insediamento alla Casa Bianca: indossate la mascherina per i prossimi cento giorni e vedrete che la situazione sarà drasticamente cambiata. Ora le autorità sanitarie statunitensi, come preannunciato negli ultimi giorni dal virologo Anthony Fauci, hanno deciso di imprimere un'accelerazione, convinte che questo servirà a dare un'ulteriore spinta alla campagna di vaccinazione, incentivando sempre più persone a immunizzarsi. L'obiettivo fissato è quello di avere il 70% della popolazione americana con almeno una dose inoculata e 160 milioni di persone completamente vaccinate entro il prossimo 4 luglio, festa dell'Indipendenza, scelta come data simbolo della rinascita e della ritorno alla normalità. Un obiettivo a portata di mano, visto che nelle ultime ore le dosi somministrate dal 20 gennaio scorso hanno superato i 250 milioni.