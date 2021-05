9/15 ©Getty

Grande fermento per la nuova attrazione Cars ROAD TRIP che accoglierà gli ospiti per la prima volta alla riapertura. Trasportati in un’avventura on the road sulla Route 66 a tema Cars, scopriranno le meraviglie naturali come il bullone più grande al mondo e il Cars-tastrophe Canyon e avranno la possibilità di incontrare Personaggi come Saetta McQueen, Luigi e Guido