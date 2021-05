1/14 ©Ansa

Più flessibilità, con possibilità di rimborsi o di modifiche, in caso di necessità di annullare o spostare una prenotazione in albergo o un biglietto aereo o ferroviario: sono i diritti che i viaggiatori potranno far valere questa estate, come ricorda l’Unione nazionale consumatori che ha pubblicato i propri suggerimenti su come organizzare la propria vacanza in questa fase della pandemia

