È cominciata la fase dei vaccini per i ragazzi, ma non sarà uguale in tutte le regioni e in molti resteranno scoperti ancora per un po’. Attenzione anche all’età: under 16, under 18, ogni fascia ha le sue regole. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle vaccinazioni dell’estate e su come organizzarsi per partire con i più giovani, sulla base delle indicazioni della struttura del commissario per l’emergenza Covid, del ministero della Salute e dell’Aifa

