Covid, Palù a Sky TG24: "Parere Ema per vaccini 12-15 anni scontato"

Il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco è intervenuto sull'attesa per l'autorizzazione dei vaccini per gli adolescenti: "Siamo pronti a recepire il parere dell'agenzia europea". Per questa fascia d'età "sono raccomandati i vaccini a mRna, la risposta immunitaria e l'efficacia sono molto elevate"

L’autorizzazione dell’Ema sui vaccini anti-Covid per i ragazzi tra i 12 e 15 anni è “scontata”. Lo ha detto a Sky TG24 il presidente dell'Aifa Giorgio Palù. “L’Fda ha già approvato i vaccini e l'Ema. Le somministrazioni per questa fascia d'età potranno quindi cominciare "entro pochi giorni" dopo l'autorizzazione dell'Aifa. Per i ragazzi di questa età sono raccomandati i vaccini a mRna, la risposta immunitaria è molto elevata e la protezione dopo la prima dose è già oltre il 90%", ha spiegato Palù. Palù ha poi spiegato che il vaccino Curevac, "prodotto in Germania e a tecnologia mRna", potrebbe arrivare "a luglio" ( VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA ).

"Estate, seguiamo norme di sicurezza per le attività in comune"



Su quanto ci attende per l’estate, Palù ha spiegato che “tutti i parametri sono in discesa, in estate c’è attività all’aria aperta, radiazione ultravioletta, circolazione dell’aria”. Ma “seguiamo le norme di sicurezza per le attività in comune”, esorta Palù. Che aggiunge: “All’aperto sarà un’estate senza mascherina, al chiuso sarà bene tenerla” (COVID, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).