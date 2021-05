Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 29 maggio

Dal 3 giugno sarà possibile somministrare vaccini a tutta la popolazione, senza più dover rispettare il criterio delle fasce di età. E, se arriverà il via libera dell'Aifa, potranno essere vaccinati anche gli adolescenti tra i 12 e i 15 anni. Figliuolo alle Regioni: vaccinare gli studenti prima dell'inizio della scuola. Dosi somministrabili anche nelle aziende, oltre 700 hanno già dato disponibilità. Via libera dell'Ema alla somministrazione del vaccino di Pfizer-BioNTech per la fascia d'età tra i 12 e i 15 anni. Da lunedì Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna passano in area bianca. Brusaferro, decrescita in tutte le regioni, età casi scende a 39. Scende ancora l'Rt nazionale che arriva a 0,72.ll Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto Recovery.