Con il nuovo monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute, tre regioni passano in zona bianca da lunedì 31 maggio, in attesa della conferma con le ordinanze che firmerà il ministro della Salute Roberto Speranza: si tratta di Sardegna, Molise e Friuli-Venezia Giulia, che da tre settimane consecutive registrano un’incidenza sotto i 50 casi per 100mila abitanti. Il resto dell’Italia rimane per il momento in zona gialla, ma se il trend proseguisse altre Regioni si aggiungeranno presto alla zona bianca





