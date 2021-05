Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 30 maggio. LIVE

Nozze segrete per il premier britannico Boris Johnson, 56 anni, che ha detto 'si" a Carrie Symonds, 33 anni, in una cerimonia che si è svolta sabato a Londra, nella cattedrale cattolica di Westminster. E' la prima volta da 199 anni che un premier in carica si sposa, l'ultimo era stato Lord Liverpool che nel 1822 sposò Mary Chester. Per Johnson è stato il terzo matrimonio. La prima moglie, che ha sposato all'età di 23 anni, nel 1987, è stata Allegra Mostyn-Owen. Nel 1993, Johnson si sposo' invece con Marina Wheeler, avvocatessa e amica d'infanzia, dalla quale ha avuto 4 figli. I due si sono sperati nel 2018 per poi divorziare nel 2020. Le nozze, spiega 'The Sun', sono state preparate negli ultimi sei mesi e si sono celebrate davanti ad appena 30 ospiti (numero massimo consentito in base alle attuali restrizioni anti Covid) tra amici e parenti, avvisati all'ultimo minuto. Il matrimonio era previsto per il 30 luglio 2022, si legge nei tabloid britannici, ma Johnson e Symonds hanno preferito anticiparlo. LEGGI L'ARTICOLO